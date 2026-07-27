پخش زنده
امروز: -
هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به افزایش وزش باد و تداوم خیزش گردوخاک هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزایر صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: از شامگاه دوشنبه پنجم مرداد، تا اواخر وقت پنجشنبه هشتم مرداد وزش باد شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غبارآلود پیشبینی میشود.
این شرایط به ویژه در شهرستانهای شهرکرد، فرخ شهر، سامان، بروجن، کیار، کوهرنگ، خانمیرزا، اردل، فارسان ، لردگان و فلارد محسوس خواهد بود.
هواشناسی استان در خصوص احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید ، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
هواشناسی استان همچنین بر لزوم استفاده از ماسک بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.