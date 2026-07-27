

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،داریوش صادقی گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور و با هدف افزایش رفاه زائران در مرز خسروی به اجرا درآمده و زائران از سراسر کشور می‌توانند با همان اتوبوسی که از مبدأ حرکت کرده‌اند، از این مرز وارد عراق شوند.

وی افزود: در قالب این طرح، تمامی تشریفات گمرکی اتوبوس‌ها در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام می‌شود و زائران بدون نیاز به تعویض وسیله نقلیه، سفر خود را تا عتبات عالیات ادامه می‌دهند و با همان اتوبوس نیز به کشور بازمی‌گردند.

«کاپوتاژ» به معنای ثبت و صدور مجوز قانونی برای ورود یا خروج خودروهای شخصی مسافران و زائران در مرزها است.

رییس گمرک خسروی با بیان اینکه تاکنون تشریفات گمرکی ۳۰ دستگاه اتوبوس اعزامی به کربلای معلی در قالب این طرح انجام شده است، گفت: این اقدام ضمن کاهش ازدحام در مرز، موجب تسریع در خروج زائران و افزایش رضایتمندی آنان شده است.

صادقی از استقرار دستگاه ایکس‌ری چمدانی در نقطه صفر مرزی خبر داد و افزود: با استقرار این دستگاه، دیگر نیازی به مراجعه زائران به سالن‌های گمرکی نیست و کنترل بار و انجام تشریفات گمرکی در همان نقطه صفر مرزی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اطلاعات مسافران پیش از حرکت بر اساس شماره صندلی در سامانه ثبت و برای فراجا ارسال می‌شود و مأموران کنترل‌های لازم را داخل اتوبوس انجام می‌دهند؛ بنابراین زائران در تمام مراحل روی صندلی خود حضور دارند و نیازی به پیاده شدن از اتوبوس نیست.

رئیس گمرک خسروی خاطرنشان کرد: در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها با طرف عراقی طی روزهای آینده، زائران در سمت عراق نیز بدون پیاده شدن از اتوبوس تشریفات لازم را طی خواهند کرد و تردد یکسره از مبدأ تا مقصد عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی کارکنان گمرک در نقطه صفر مرزی گفت: همکاران گمرک به صورت ۲۴ ساعته در محل مستقر هستند و پس از کنترل بار با استفاده از دستگاه آشکارساز ایکس‌ری، چمدان‌ها دوباره داخل اتوبوس قرار گرفته و زائران بدون توقف اضافی راهی عتبات عالیات می‌شوند.

صادقی تأکید کرد: اجرای طرح کاپوتاژ اتوبوس‌ها و استقرار تجهیزات جدید در مرز خسروی، گامی مهم در تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین و افزایش سرعت و کیفیت تشریفات گمرکی است.