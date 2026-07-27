آسمان مازندران در مناطق ساحلی و جلگه‌ای فردا ابری تا نیمه ابری با کاهش دما و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز دوشنبه هوای استان گرم و شرجی است، اما از اواخر وقت دوشنبه افزایش ابر و وزش باد در استان برقرار است.

نوروزیان با اشاره به اینکه آسمان استان فردا سه شنبه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای غالبا نیمه ابری تا ابری و با کاهش دما همراه خواهد بود؛ افزود: بارش‌های پراکنده باران در برخی از مناطق استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از چهارشنبه تا اواخر هفته آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با هوای گرم و شرجی خواهد بودو گاهی بویژه در عصر و شب افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز دشت ناز، ساری و قراخیل قائمشهر با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۵ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز و فردا مواج است برای شنا و فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.