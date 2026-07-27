استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در پایانه مرزی تمرچین روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ساماندهی تردد و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در پایانه مرزی تمرچین و با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ساماندهی تردد و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، از نزدیک در جریان روند استقرار امکانات و خدمات مورد نیاز زائران قرار گرفته و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد.

در این بازدید آخرین اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران، آمادگی بخش‌های مختلف پایانه مرزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.

پایانه مرزی تمرچین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشور در ایام اربعین، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داخلی و خارجی ایفا کرده و هر ساله میزبان جمع زیادی از عاشقان حسینی است.