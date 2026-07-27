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در عرضههای روزانه بورس انرژی ایران امروز دوشنبه ۵ مرداد، در مجموع ۱۰۲ هزار و ۱۳۶ تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی عرضه شد.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، از این میزان، ۶۵ هزار و ۱۳۶ تن در رینگ داخلی و ۳۷ هزار تن در رینگ بینالملل عرضه شد. عرضههای این بخش شامل فرآوردههای پالایشی، پتروشیمی و پاییندستی بود.
در بازار برق نیز مجموعاً ۲۰۱ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۴۰ کیلوواتساعت برق در تابلوهای مختلف عرضه شد.
از این میزان، ۱۹۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۰ کیلوواتساعت مربوط به تابلو برق عادی، ۶ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۸۴۰ کیلوواتساعت مربوط به تابلو برق سبز و یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۸۰۰ کیلوواتساعت مربوط به تابلو برق آزاد بود.