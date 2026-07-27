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معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی: ۴۹۸ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۶۳ میلیارد تومان از ابتدای امسال در استان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این تخلفات در نتیجه هشت هزار و ۱۲۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بازار استان کشف شده است.
علی تهوری افزود: به دلیل پایین بودن سطح تقاضا، خرید مردم و گردش بازار در برخی بخشها کاهش یافته و به همین علت در حوزه تامین و عرضه کالاها بهویژه کالاهای اساسی مشکل خاصی در استان وجود ندارد و تاکنون نیز گزارشی مبنی بر کمبود دریافت نشده است.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص تخلفات در حوزه آرد و نان نیز گفت: از ابتدای امسال تا چهارم مردادماه، در حوزه آرد و نان استان ۲ هزار و ۷۱۱ مورد بازرسی انجام شده که در نتیجه آن ۸۹ پرونده تخلف به ارزش ۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال تشکیل شده است.
تهوری گفت: در این مدت، بیشترین حجم بازرسیها مربوط به شهرستان بیرجند بوده بهطوری که ۲ هزار و ۱۵۸ مورد بازرسی در مرکز استان انجام شده و ۶۵ پرونده تخلف به ارزش ۵ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال در این شهرستان تشکیل شده است.
وی افزود: بیشترین تخلف شناسایی شده مربوط به رعایت نکردن ساعت کاری واحدهای نانوایی بوده و این موارد بهصورت تفکیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.