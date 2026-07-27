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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای بیش از ۳۴۰ کیلومتر لولهگذاری در سایتهای نهضت ملی مسکن استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: تاکنون بیش از ۳۴۰ کیلومتر لولهگذاری در شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب سایتهای نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی انجام شده که از این رقم، بیش از ۳۰۰ کیلومتر مربوط به شبکههای توزیع آب است.
توکلی با اشاره به جایگاه استان در اجرای این طرحها افزود: خراسان جنوبی از نظر پیشرفت فیزیکی شبکههای توزیع آب در جمع ۵ استان برتر کشور قرار دارد و برای اجرای این طرحها نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: تاکنون بیش از ۱۵ هزار انشعاب آب و فاضلاب در سایتهای نهضت ملی مسکن استان نصب شده که از این نظر نیز، با توجه به نسبت جمعیتی استان در مقایسه با کشور، خراسان جنوبی یکی از بهترین عملکردها را در سطح کشور ثبت کرده است.
توکلی افزود: با وجود محدودیت منابع اعتباری و تخصیص کمتر از میزان مورد نیاز، در تمامی معابری از سایتهای نهضت ملی مسکن که دارای بر و کف بوده و عملیات ساخت واحدهای مسکونی در آنها آغاز شده است، عملیات اجرای شبکه آب انجام شده یا در دست اجرا قرار دارد.