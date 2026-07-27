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برنامههای «مستند فرهنگ»، با روایت زندگی و آثار اسماعیل یغمایی، «کتیبه»، با روایت نذرهای فرهنگی و جلوههای عشق حسینی و «صفر تا صد» با موضوع توسعه صنعت خودرو، از شبکههای رادیویی فرهنگ و اقتصاد پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «مستند فرهنگ» به زندگی، فعالیتها و آثار زندهیاد اسماعیل یغمایی، باستانشناس، پژوهشگر و نویسنده برجسته ایرانی، میپردازد.
اسماعیل یغمایی، فرزند حبیب یغمایی، ۲۷ شهریور ۱۳۲۰ در تهران متولد شد. وی پس از دریافت دیپلم در سال ۱۳۳۹، در رشته باستانشناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد باستانشناسی از این دانشگاه شد.
یغمایی فعالیت حرفهای خود را از اردیبهشت ۱۳۴۶ با استخدام در اداره کل باستانشناسی کشور آغاز کرد و طی بیش از پنج دهه فعالیت علمی، بهعنوان سرپرست یا پژوهشگر در دهها کاوش باستانشناسی در نقاط مختلف ایران حضور داشت.
وی در طرحهای متعددی در استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، آذربایجان غربی، کرمانشاه، البرز و تهران مشارکت داشت. کاوش در کاخ هخامنشی بردکسیاه دشتستان، محوطه قلایچی بوکان، گورستان شغاب، آتشکده محمدآباد، شوش و شوشتر، از جمله مهمترین فعالیتهای پژوهشی او به شمار میرود.
نام اسماعیل یغمایی با محوطه تاریخی ارجان در استان خوزستان نیز گره خورده است، محوطهای که سالها درباره آن پژوهش، کاوش و مستندسازی کرد و آثار ارزشمندی درباره آن به یادگار گذاشت.
از مهمترین آثار مکتوب این پژوهشگر میتوان به کتابهای «شوش؛ کاوشهای باستانشناسی در شهر پانزدهم دوره عیلام میانی»، «گیسوان هزارساله؛ گوشههایی از خاطرات یک باستانشناس»، «آن قصر که جمشید…؛ پژوهشی در پیشینهشناسی تخت جمشید»، «ارگان، تاریخ از دست رفته»، «ارگان؛ میراث فراموششده»، «معماری امامزادههای تهران» و «دشتستان بزرگ» اشاره کرد.
زندهیاد یغمایی که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف کاوش، مطالعه، مستندسازی و حفاظت از میراث تاریخی و تمدنی ایران کرد، پس از بستری شدن بهدلیل سکته مغزی، ۲۸ تیر دار فانی را وداع گفت.
برنامه «مستند فرهنگ» به تهیهکنندگی و گویندگی حمیرا فراتی، ساعت ۱۵:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «کتیبه» هر روز تا اربعین حسینی از رادیو فرهنگ پخش میشود و با نگاهی هنری و فرهنگی، جلوههای ماندگار فرهنگ عاشورا و نذرهای خلاقانه ارادت به حضرت اباعبداللهالحسین (ع) را روایت میکند.
این برنامه که در گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ تهیه و تولید میشود، میکوشد پیوند میان هنر، ادبیات و آیینهای مردمی را با فرهنگ عاشورا برای مخاطبان بازخوانی کند و جلوههایی از عشق و دلدادگی به سیدالشهدا (ع) را در قالبهای متنوع فرهنگی به تصویر بکشد.
«کتیبه» با تمرکز بر مفهوم «نذر فرهنگی»، به سراغ شیوههای گوناگون ابراز ارادت به ساحت امام حسین (ع) میرود؛ نذرهایی که در قالب شعر، سینما، روایتهای مردمی، هنرهای آیینی و فعالیتهای فرهنگی نمود یافتهاند و به گسترش و ماندگاری فرهنگ عاشورا یاری میرسانند.
در بخش «هنر و نینوا»، امیرحسین علینیافرد با نگاهی تحلیلی، آثار سینمایی و تلویزیونی مرتبط با عاشورا را بررسی میکند و بازتاب حماسه کربلا در هنر هفتم را به مخاطبان معرفی میکند.
در بخش «روایت ارادت»، مبینا محمودیان به معرفی شاعران و نویسندگان آیینی میپردازد و نقش ادبیات عاشورایی را در تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و دلدادگی روایت میکند.
همچنین در بخش «جغرافیای عشق»، ستایش ایلکا نذرهای فرهنگی و آیینهای عاشورایی شهرهای مختلف ایران را معرفی میکند و از جلوههای متنوع ارادت مردم به حضرت سیدالشهدا (ع) در اقوام و مناطق مختلف کشور میگوید.
«کتیبه» با هدف تبیین پیوند میان عشق حسینی و زیست فرهنگی جامعه، تلاش دارد تصویری نو از مفهوم نذر ارائه دهد؛ نذری که تنها به آیینهای مذهبی محدود نمیشود، بلکه در هنر، اندیشه، ادبیات و رفتار اجتماعی نیز جاری و اثرگذار است.
برنامه «کتیبه»، هر روز ساعت ۱۸:۱۵ از رادیو فرهنگ، روی موج FM ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و AM ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز پخش میشود.
برنامه «صفر تا صد» امروز با موضوع «چالش تعدد مراکز تصمیمگیری در صنعت خودرو؛ نقش دولت، شوراها و نهادهای سیاستگذار در اقتصاد و توسعه صنعت خودرو» از رادیو اقتصاد پخش می شود.
یکی از مهمترین پرسشهای مطرح در صنعت خودرو، تعدد مراکز تصمیمگیری و تأثیر آن بر قیمت، تولید و توسعه این صنعت است. در این برنامه این پرسش اساسی مطرح میشود که «اگر سیاستی موجب افزایش قیمت یا کاهش تولید شود، مردم باید عملکرد کدام نهاد را مطالبه کنند؟».
در این برنامه، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، فرامرز طیبی، عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعهسازان کشور و فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ابعاد مختلف سیاستگذاری، تولید و مدیریت صنعت خودرو را بررسی خواهند کرد.
همچنین بابک وفایی، کارشناس خودرو، تازهترین اخبار و تحولات بازار و صنعت خودرو را تشریح میکند و سبحان قالیباف، پژوهشگر صنعت خودرو، به بررسی فناوریهای نوین و روندهای آینده این صنعت میپردازد.
برنامه «صفر تا صد» با هدف تحلیل تخصصی مسائل اقتصادی و صنعتی، دوشنبهها، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.