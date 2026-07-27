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چیمن ناصری، هنرمند پیشکسوت سنندجی، پس از تحمل یک دوره بیماری، در بیمارستان توحید سنندج دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، زندهیاد چیمن ناصری از چهرههای باسابقه و اثرگذار در عرصه هنر بومی و مردمی سنندج بود که سالها با حضور مؤثر خود در فضای هنری، جایگاه ویژهای در میان هنرمندان و علاقهمندان به فرهنگ و هنر کردی به دست آورده بود.
نام "دایه مینا» برای بسیاری از مردم سنندج و فعالان فرهنگی، یادآور اصالت و پیوند عمیق با فرهنگ بومی این دیار است.
این هنرمند پیشکسوت با شخصیت مردمی و هنری خود، سهم قابل توجهی در زنده نگه داشتن بخشی از هویت فرهنگی و هنری منطقه داشت.
این هنرمند پیشکسوت یکشنبه شب پس از تحمل یک دوره بیماری در بیمارستان توحید سنندج دارفانی را وداع گفت.