استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موکب اهل سنت پیرانشهر نمادی از همبستگی، وحدت اسلامی و مشارکت مردم استان در خدمت به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید میدانی از روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، با حضور در موکب اهل سنت پیرانشهر، گفت: این مجموعه نمادی از همبستگی، وحدت اسلامی و مشارکت مردم استان در خدمت به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

رضا رحمانی ضمن گفت‌و‌گو با خادمان و دست‌اندرکاران این موکب، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در خدمت به زائران قدردانی و بر ضرورت تداوم ارائه خدمات مطلوب، منظم و در شأن زائران تأکید کرد.

وی همچنین نقش ارزشمند مشارکت مردمی و همراهی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اهل سنت استان در میزبانی از زائران اربعین را جلوه‌ای ماندگار از وحدت، انسجام و همدلی مردم آذربایجان‌غربی عنوان کرده و این همبستگی را از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی استان دانست.

در این بازدید که جمعی از مسئولان استانی و محلی نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی، امکانات رفاهی و نحوه پذیرایی از زائران اربعین حسینی بررسی شد.