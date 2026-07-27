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رئیس هیات اسکی و ورزشهای زمستانی چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین دوره آموزشی رولر اسکی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرامرزی گفت: برای نخستینبار و با همکاری و حمایت فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، دوره آموزشی رولر اسکی در استان برگزار شد و فعالیت این رشته به صورت رسمی آغاز شد.
وی افزود: این دوره به مدت شش روز، از سهشنبه تا یکشنبه، با تدریس محمدتقی شمشکی مربی تیم ملی رولر اسکی کشور برگزار شد و ۱۸ نفر از علاقهمندان در آن شرکت کردند.
فرامرزی با اشاره به نتایج این دوره گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، شناسایی استعدادهای جوان و نوجوان و همچنین ارزیابی ظرفیتهای موجود در استان بود.