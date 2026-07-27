به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری اداره میراث‌فرهنگی کاشان عملیات پاک‌سازی، حذف آثار یادگار نویسی و ساماندهی محیط پیرامونی این بنای ارزشمند انجام شد تا شأن تاریخی این اثر تا حد امکان احیا شود.

امیر کرم‌زاده افزود: چهارتاقی نیاسر به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین یادگار‌های معماری ایران باستان، جایگاه ویژه‌ای در میراث‌فرهنگی کشور دارد، اما در سا‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی برخی بازدیدکنندگان و پدیده ناپسند یادگار نویسی، بخش‌هایی از بدنه و منظر این اثر تاریخی آسیب دیده بود.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از آثار تاریخی تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست، ادامه داد: میراث‌فرهنگی، سرمایه مشترک همه ایرانیان است و صیانت از آن نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان و گردشگران است و لازم است بازدیدکنندگان با پرهیز از هرگونه آسیب‌رسانی به بنا‌های تاریخی، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه‌های هویتی برای نسل‌های آینده ایفا کنند.

کرم‌زاده همچنین به برنامه‌های حفاظت بلندمدت از چهارتاقی نیاسر اشاره کرد و گفت: طرح ساماندهی عرصه پیرامونی این بنای تاریخی سال گذشته از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان به شهرداری نیاسر ارائه‌شده است و امیدواریم با همکاری شهرداری، اداره اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌های مربوط، شرایط اجرای هرچه سریع‌تر این طرح فراهم شود و اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر ارتقای شرایط حفاظت فیزیکی و بصری چهارتاقی نیاسر، شرایط مناسبی برای مدیریت بازدید گردشگران، افزایش کیفیت خدمات گردشگری و حفاظت پایدار از این اثر ارزشمند تاریخی فراهم کند.