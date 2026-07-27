امسال تاکنون بیش از ۲۵ هزار نفر نام‌نویسی کرده‌اند که این تعداد در سال گذشته در مجموع ۴۱ هزار و ۵۴۳ نفر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ قدم به قدم تا اربعین حسینی . کاروان ها یکی پس از دیگر عازم این مسیر عاشقی می شوند.

امسال تاکنون بیش از ۲۵ هزار نفر نام‌نویسی کرده‌اند که این تعداد در سال گذشته در مجموع ۴۱ هزار و ۵۴۳ نفر بود.

نام نویسی در سامانه سماح ضروری است / تا هم زائران از خدمات بیمه ای بهره مند شوند و هم بتوانند ارز اربعین دریافت کنند.

بیش از ۹۰ درصد زائران استان مرز مهران را برای تردد انتخاب می‌کنند.

35 موکب از استان زنجان در کشور عراق/ مرز و مسیرهای استانی خدمات ارائه می کنند.

کاروان ویزه سلامت استان زنجان در نجف و کربلا به زائران خدمات پزشک یارائه خواهند کرد