کیفیت کلانشهر اصفهان در هشتم نقطه قرمز ونارنجی و درشهر‌های خمینی‌شهر، مبارکه و قهجاورستان در شرایط قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۹۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهردر ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۱۷، میدان انقلاب ۱۰۳، زینبیه ۱۳۵، فرشادی ۱۱۲، کاوه ۱۰۲ و قهاب در محور شرق اصفهان با میانگین ۱۱۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۵ و خیابان پروین اعتصامی ۱۶۰ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۹، دانشگاه صنعتی ۷۷، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۸، رودکی ۷۲، رهنان ۷۵، سپاهان‌شهر ۷۸، فیض ۸۱، میرزا طاهر ۵۵ و ولدان ۸۶ AQI قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.