پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه دو شهرداری یزد از اجرای پروژههای مهم عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال با هدف ارتقای زیرساختهای شهری، بهبود عبور و مرور و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا ابوئی با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژههای عمرانی در سطح منطقه دو، اظهار داشت: در راستای توسعه متوازن محلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، عملیات اجرایی چندین پروژه در حوزههای مختلف در حال انجام است.
وی ادامه داد: ادامه عملیات اجرایی پروژه امام محمد باقر (ع) و عملیات اجرایی پروژه اتصال بلوار شهید ابراهیمی ترک به میدان تلاشگران در حوزه پروژههای ترافیکی و همچنین تداوم اجرای پروژههای هدایت آبهای سطحی و حفر چاههای جذبی در تعدادی از محلات و نقاط بحرانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از جمله این پروژه ها است.