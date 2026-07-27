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استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مدیران باید در میدان خدمت و در کنار مردم حضور داشته باشند، گفت: ملاک ارزیابی مدیران حل مشکلات مردم، تکمیل طرحهای نیمهتمام، حمایت از سرمایهگذاری و حضور مؤثر در صحنههای اجتماعی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به همدلی، اعتماد عمومی و خدمت صادقانه مسئولان نیاز دارد و مدیران باید با پرهیز از اختلافافکنی و حاشیهسازی، تمام توان خود را برای حل مسائل مردم به کار گیرند.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حفظ وحدت ملی و نقد منصفانه، افزود: مدیران موظفاند با پاسخگویی، همافزایی و تلاش مضاعف، اعتماد عمومی را تقویت کنند. مردم با حضور گسترده خود در صحنههای مختلف از آرمانهای انقلاب حمایت میکنند و انتظار دارند مدیران نیز در کنار آنان باشند؛ بنابراین مدیری که خدمت را تنها به ساعت اداری محدود کند و حضور میدانی نداشته باشد، جایگاهی در مدیریت جهادی ندارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دوران مسئولیت فرصتی الهی برای خدمت به مردم است، گفت: آنچه از یک مدیر در ذهن مردم باقی میماند، تعداد جلسات و مکاتبات نیست، بلکه طرحی است که به سرانجام برسد، گرهی که از مشکلات مردم باز شود و تصمیمی که مسیر توسعه را هموار کند. از اینرو همه دستگاهها باید با برنامهریزی، زمانبندی مشخص و ارزیابی مستمر، تحقق اهداف توسعهای استان را دنبال کنند.
مردانی با اشاره به شرایط ویژه کشور، گفت: چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیتهای فراوان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت، انرژیهای تجدیدپذیر و منابع انسانی، نباید به دلیل بروکراسی، کمتحرکی یا ناهماهنگی از مسیر توسعه بازبماند. مدیر موفق کسی است که بتواند موانع سرمایهگذاری را برطرف، اشتغال پایدار ایجاد و رضایت مردم را افزایش دهد.
وی حضور مستمر مدیران در شهرستانها، تکریم اربابرجوع، تسریع در پاسخگویی، حمایت عملی از سرمایهگذاری، تکمیل پروژههای نیمهتمام، مدیریت مصرف انرژی، تقویت هماهنگی میان دستگاهها، صیانت از سرمایه اجتماعی و آمادگی کامل دستگاهها در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را از مهمترین اولویتهای مدیریتی استان برشمرد و تأکید کرد: همه مدیران باید با روحیه جهادی، نگاه مسئلهمحور و تصمیمگیری شجاعانه برای تحقق اهداف دولت و توسعه همهجانبه استان تلاش کنند.