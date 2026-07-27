تجمعات پرشور مردم در صد و چهل و هشتمین شب ایستادگی در سراسر استان، پیام روشن وحدت و آمادگی جبهه مقاومت را منعکس کرد.

در صد و چهل و هشتمین شب میدان داری مردم استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان با برپایی شب‌های مقاومت، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های جبهه واحد مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، با حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح به زیاده‌خواهی‌های دشمن در نبرد هرمز، اعلام کردند که هرگونه خطای محاسباتی استکبار جهانی با واکنش سخت ایرانِ مقتدر مواجه می‌شود.

مردم در این حضور حماسی تأکید کردند که انسجام و آمادگی ملت، پاسخی صریح به تهدیدات دشمنان است و نشان می‌دهد با ایرانِ قوی و مردمِ پای کارش، هرگز نمی‌توان با زبان تهدید سخن گفت.

طنین فریاد مقاومت تا پیروزی در گوشه‌گوشه استان، پیامی روشن از اقتدار و ایستادگی ملتی بود که تا پای جان بر عهد خود با ایران جان و جبهه مقاومت ایستاده‌اند.

مردم اصفهان هم در شب صد وچهل ونهمین تجمع شبانه میدان داری در دفاع از وطن و حمایت از نیروهای مسلح عشق خود را به وطن در خیابان ها و میادین شهر به نمایش گذاشتند.