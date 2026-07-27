فرمانده انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجاد در مرز خسروی در ۲ سوی ایران و عراق گفت: با فعال شدن این سامانه، فرآیند کنترل و تردد زائران تسهیل شده و زمان ایستایی در این مرز به حدود چهار ثانیه خواهد رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،فرمانده انتظامی کشور با اعلام اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر اربعین از مرز‌های هفتگانه کشور عبور کرده‌اند گفت: برای تامین امنیت و تسهیل تردد زائران، فرماندهان انتظامی استان‌های مرزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و نزدیک به ۲۰ هزار نیروی کمکی نیز از مرکز به مرز‌ها اعزام شده‌اند.

سردار احمدرضا رادان دیروز درجریان بازدید از پایانه مرزی خسروی اظهار کرد: همه دستگاه‌های مسوول پای کار هستند و وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند؛ در حوزه انتظامی و مرزبانی نیز اقدامات لازم با آمادگی کامل در حال انجام است.

وی افزود: روند خدمت‌رسانی و عبور زائران از مرز‌های کشور با همکاری مجموعه‌های مختلف در حال انجام است و تلاش شده تردد‌ها در فضایی امن و روان انجام شود.

فرمانده انتظامی کشور با اشاره به وضعیت مرز خسروی گفت: تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار زائر از این مرز عبور کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود با افزایش موج سفر‌های اربعینی، شمار تردد‌ها از این گذرگاه بیشتر شود.

وی از زائران خواست مرز خسروی را به عنوان یکی از مسیر‌های سفر خود انتخاب کنند و گفت: زیرساخت‌های لازم در این مرز فراهم شده و از نظر شرایط آب‌وهوایی نیز نسبت به مرز‌های جنوبی و مرز مهران، وضعیت مناسب‌تری برای زائران دارد.

وی ابراز امیدواری کرد در روز‌های پیش‌رو که شاهد افزایش جمعیت زائران خواهیم بود، خدمت‌رسانی در مرز‌های کشور با قوت ادامه پیدا کند.

فرمانده انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجاد در مرز خسروی در ۲ سوی ایران و عراق اظهار کرد: با فعال شدن این سامانه، فرآیند کنترل و تردد زائران تسهیل شده و زمان ایستایی در این مرز به حدود چهار ثانیه خواهد رسید.

وی با اشاره به بازدید خود از مرز خسروی در سال گذشته گفت: اقدامات انجام شده در این مرز طی یک سال اخیر کاملاً مشهود است و امسال شاهد تفاوت محسوسی در بخش زیرساخت‌ها هستیم.

فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: آماده‌سازی پارکینگ‌ها، ایجاد سایبان‌ها، فراهم شدن امکانات حمل‌ونقل عمومی برای انتقال زائران از پارکینگ‌ها تا پایانه و دیگر خدمات پیش‌بینی شده، شرایط مطلوب‌تری را برای زائران فراهم کرده است.

وی با قدردانی از استاندار کرمانشاه و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان گفت: هماهنگی و تلاش مجموعه‌های مختلف باعث شده مرز خسروی هر سال آمادگی بیشتری برای میزبانی از زائران داشته باشد.

فرمانده انتظامی کشور تاکید کرد: فرماندهان انتظامی استان‌های مرزی و شهرستان‌های مرتبط در آماده‌باش ۱۰۰درصدی هستند و نیرو‌های گذرنامه نیز با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی افزود: نیرو‌های کمکی اعزام شده از مرکز نیز در کنار نیرو‌های مستقر در مرز‌های هفتگانه حضور دارند تا امنیت، نظم و تسهیل تردد زائران در ایام اربعین به بهترین شکل تامین شود.