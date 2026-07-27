معاون انرژی و برق وزیر نیرو با اعلام ثبت اوج بار ۷۵ هزار و ۴۲۹ مگاواتی در روز یکشنبه ۴ مرداد گفت: عبور پایدار از روز‌های اوج مصرف، تنها با همکاری مردم در صرفه‌جویی ممکن است.

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی مشهدی، درباره آخرین وضعیت مصرف برق کشور گفت: بیشترین اوج بار در روز یکشنبه ۴ مرداد به ۷۵ هزار و ۴۲۹ مگاوات رسید که نسبت به روز قبل، ۳۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

وی با تاکید بر آماده‌باش کامل صنعت برق کشور تصریح کرد: همه نیروگاه‌های در مدار حداکثر توان تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کنند و کارکنان شبکه برق در بخش‌های برق منطقه‌ای و توزیع با نهایت آمادگی در حال فعالیت‌اند.

معاون انرژی و برق وزیر نیرو افزود: رمز موفقیت در حفظ پایداری شبکه، همکاری مردم و صرفه‌جویی در مصرف برق است؛ به‌گونه‌ای که حتی خاموش کردن یک لامپ هم می‌تواند به پایداری شبکه کمک کند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه اوج مصرف برق امسال نسبت به سال گذشته ۳ درصد کمتر است و در مقایسه با سال قبل‌تر همین میزان کاهش ثبت شده است، اظهار کرد: این وضعیت حاصل جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز، محدودسازی مشترکان پرمصرف و اجرای برنامه‌های مدیریت و کاهش مصرف است.

وی درباره مقابله با ماینر‌های غیرمجاز گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده که ۱۲۰ هزار دستگاه از این تعداد امحا شده است. به گفته وی، این اقدامات با همکاری نیرو‌های نظامی، انتظامی و دستگاه قضایی انجام شده است.

معاون انرژی و برق وزیر نیرو بیان کرد: برای افرادی که ماینر‌های غیرمجاز را به وزارت نیرو گزارش دهند، به ازای هر دستگاه ۳ میلیون تومان و حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت می‌شود. مردم می‌توانند موارد مربوط به ماینر‌های غیرمجاز را به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و اطلاعات آنان نیز محرمانه باقی خواهد ماند.

رجبی مشهدی با اشاره به تشدید برخورد با واحد‌های صنعتی متخلف گفت: اگر یک واحد صنعتی از ماینر غیرمجاز استفاده کند، از این پس علاوه بر جریمه‌های قانونی، برق آن واحد به مدت یک ماه به طور کامل قطع می‌شود.

وی درباره برق‌دزدی و انشعابات غیرمجاز گفت: وزارت نیرو تلاش دارد با استفاده از شمارشگر‌های موقت، این بخش را ساماندهی کند و تاکنون ۱۸۵۰ مگاوات از این طریق ساماندهی شده است.

معاون انرژی و برق وزیر نیرو درباره وضعیت نیروگاه‌ها تصریح کرد: در حال حاضر به غیر از نیروگاه‌های آسیب دیده از جنگ و عرف خروج اضطراری به دلیل نقص فنی، نیروگاهی از چرخه تولید خارج نیست و اگر در حین کار نقص فنی برای نیروگاهی ایجاد شود، با تعمیرات و رفع نقص دوباره به مدار تولید بازمی‌گردد.

رجبی مشهدی از توسعه ظرفیت تجدیدپذیر‌ها خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۶۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر شامل خورشیدی و بادی وارد شبکه شده و تا پایان هفته جاری ۱۰۰ مگاوات دیگر اضافه می‌شود تا این ظرفیت به ۵۷۰۰ مگاوات برسد.