با مشارکت صداوسیمای آذربایجان‌غربی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تصویربرداری سرود- نمایش روایت انقلاب کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با مشارکت صداوسیمای آذربایجان‌غربی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تصویربرداری سرود نمایش روایت انقلاب کلید خورد.

این سرود- نمایش اتفاقات ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادت قائد امت را بروایت می کند.

برایتصویر برداری این سرود- نمایش ۱۴۰ نونهال و نوجوان از ۱۵ کانون فرهنگی هنری در تالار وحدت نقش آفرینی کردند.

تا آخر این ماه این اثر برای پخش از شبکه استانی آماده خواهد شد

ناصر حجازی فر مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی از مراحل تولید این اثر بازدید کرد.