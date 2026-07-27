یک نفر از اراذل سابقه دار در داراب پس از مقاومت و درگیری با ماموران پلیس مجروح شد و در بیمارستان به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: ماموران این فرماندهی هنگام دستگیری یک نفر از اراذل سابقه‌دار با مقاومت و درگیری وی مواجه شدند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: متهم با سلاح در اختیار، به سمت شهروندان و ماموران پلیس حمله ور شد و اقدام به تیراندازی کرد که با واکنش پلیس مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان به هلاکت رسید.

فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با اخلالگران نظم عمومی با صلابت برخورد خواهد شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.