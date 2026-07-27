پخش زنده
امروز: -
تا کنون در مناطق شکار ممنوع خرمنهسر و آزاد شهرستان طارم حدود ۲۵ قلاده پلنگ شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم گفت: تا کنون در مناطق شکار ممنوع خرمنهسر و آزاد این شهرستان حدود ۲۵ قلاده پلنگ شناسایی شده است.
مصطفی محمدی افزود: منطقه شکار ممنوع خرمنهسر به دلیل دارا بودن تنوع زیستی غنی و حضور گونههای شاخص حیاتوحش از مناطق ارزشمند استان به شمار میرود و یگان حفاظت محیطزیست به صورت شبانه روزی برای حفظ امنیت این زیستگاه تلاش میکند.
وی اظهار داشت: هم اکنون این شهرستان ۷۸ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، ۲۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده سرخ آباد و ۱۲۰ هزار هکتار مناطق آزاد را در خود جای داده است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم با اشاره به وجون گونههای شاخص حیات وحش از جمله پلنگ در این شهرستان، گفت: سازمان محیط زیست به این گونه توجه خاصی دارد و خوشبختانه میزان آگاهی مردم نیز در مواجهه با آن افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: گونههای دیگری نظیر خرس قهوهای، گرگ، گربه وحشی و سیاه گوش در مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده وجود دارد.
محمدی به اقدامات محیط زیست شهرستان طارم اشاره کرد و افزود: در راستای صیانت از عرصههای طبیعی و حیاتوحش بی بدیل استان زنجان، مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان طارم با حضور شبانهروزی و گشتهای مداوم، منطقه شکار ممنوع خرمنهسر را تحت گشت و کنترل قرار میدهند.
وی اظهار داشت: این عملیات پایش که با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف زیستمحیطی از قبیل صید و شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و تعلیف غیرمجاز دام صورت میگیرد، به صورت مستمر و با بهرهگیری از تجهیزات نظارتی انجام میشود.
محمدی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان و متجاوزان به عرصههای طبیعی افزود: از دوستداران طبیعت و جوامع محلی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با ادارات محیطزیست شهرستانها اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
منطقه خرمنه سر طارم از بهترین زیستگاههای شمالغرب کشور برای گونه پلنگ است، طبق اعلام اداره کل محیط زیست زنجان، ۶ قلاده پلنگ در سالهای ۹۰، ۹۴ و ۹۵ در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم فیلمبرداری شده است و در روز ۱۶ آذر سال ۱۴۰۳ نیز برای بار چهارم، مستندسازی دقیق از حضور پلنگ در این منطقه انجام شد.
اداره کل محیط استان زنجان دارای هفت منطقه حفاظت شده سرخ آباد، انگوران، فیله خاصه، پناهگاه حیات وحش انگوران، منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، شکار ممنوع فیله خاصه، شکارممنوع خراسانلو بوده و گونهها و جانواران کم نظیری را در خود جای داده است.
حیات وحش این استان از وجود ۶ گونه جانوری پستاندار کمیاب و نادر بهرهمند است و پلنگ، سیاه گوش، گربه وحشی، کل و بز وحشی (پاژن)، قوچ و میش ارمنی و آهو در زیستگاههای مختلف استان زنجان زیست میکنند.
همچنین حیات وحش زنجان از وجود رودک، کفتار، گرگ، شغال، گراز و خرس قهوهای و انواع پرندگان شکاری و غیر شکاری نیز بهرهمند است و شکار کردن آنها جریمههای قانونی خاص خود را دارد.
وجود سه عامل مهم زیستگاه، امنیت و تغذیه موجب ماندگاری حیات وحش در این مناطق میشود که نبود یکی از این عوامل مهم تهدیدی جدی برای ماندگاری است.