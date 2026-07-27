دیدار‌های دوستانه تیم‌های باشگاهی فوتبال جهان با برتری اینتر و ناپولی مقابل حریفان ادامه یافت.

دیدار‌های دوستانه باشگاهی / پیروزی اینتر و ناپولی، هوفنهایم ۲۱ گل زد

دیدار‌های دوستانه باشگاهی / پیروزی اینتر و ناپولی، هوفنهایم ۲۱ گل زد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:

لوانته اسپانیا ۱ - ۰ القادسیه عربستان

استاندارد لیژ بلژیک ۲ - ۱ سرائینگ بلژیک

- در تیم استاندارد لیژ دنیس درگاهی مهاجم ملی پوش ایرانی به میدان رفت.

ویتوریا گیمارش پرتغال ۱ - ۱ ناتینگام فارست انگلیس

آژاکس هلند ۲ - ۱ برنلی انگلیس

فاینورد هلند ۲ - ۱ رایو وایکانو اسپانیا

زووله هلند ۲ - ۳ آ ا ک آتن یونان

ترابزون اسپور ترکیه ۰ - ۳ آینتراخت فرانکفورت آلمان

الشباب عربستان ۱ - ۰ النصر امارات

کارلسروهه آلمان ۱ - ۲ اینتر ایتالیا (گل‌های اینتر: اندی دیوف در دقایق ۱ + ۹۰ و ۴ + ۹۰)

گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۰ - ۰ وستهام یونایتد انگلیس

کن فرانسه ۳ - ۳ رم ایتالیا (گل‌های رم: پائولو دیبالا در دقیقه ۳۴ و ۵۵ و دونیل مالن ۴۳)

بورسا اسپور ترکیه ۰ - ۰ شاختار دونیتسک اوکراین

لاتسیو ایتالیا ۶ - ۰ فلامینیا ایتالیا

ناپولی ایتالیا ۲ - ۰ کاراره زه ایتالیا (گل‌ها: راسموس هویلوند در دقیقه ۲۳ و جووانی ۴۵)

پیزا ایتالیا ۰ - ۱ پرو ورچلی ایتالیا

فروزینونه ایتالیا ۱ - ۰ آسکولی ایتالیا

آتالانتا ایتالیا ۳ - ۲ آرتسو ایتالیا

سویا اسپانیا ۲ - ۱ کوئتا اسپانیا

پرسپولیس تهران ۱ - ۰ پیرامیدز مصر (گل: تیوی بیفوما در دقیقه ۸۶)

هوفنهایم آلمان ۲۱ - ۰ ماسنباخ هاوزن آلمان