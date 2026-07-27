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دیدارهای دوستانه تیمهای باشگاهی فوتبال جهان با برتری اینتر و ناپولی مقابل حریفان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
لوانته اسپانیا ۱ - ۰ القادسیه عربستان
استاندارد لیژ بلژیک ۲ - ۱ سرائینگ بلژیک
- در تیم استاندارد لیژ دنیس درگاهی مهاجم ملی پوش ایرانی به میدان رفت.
ویتوریا گیمارش پرتغال ۱ - ۱ ناتینگام فارست انگلیس
آژاکس هلند ۲ - ۱ برنلی انگلیس
فاینورد هلند ۲ - ۱ رایو وایکانو اسپانیا
زووله هلند ۲ - ۳ آ ا ک آتن یونان
ترابزون اسپور ترکیه ۰ - ۳ آینتراخت فرانکفورت آلمان
الشباب عربستان ۱ - ۰ النصر امارات
کارلسروهه آلمان ۱ - ۲ اینتر ایتالیا (گلهای اینتر: اندی دیوف در دقایق ۱ + ۹۰ و ۴ + ۹۰)
گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۰ - ۰ وستهام یونایتد انگلیس
کن فرانسه ۳ - ۳ رم ایتالیا (گلهای رم: پائولو دیبالا در دقیقه ۳۴ و ۵۵ و دونیل مالن ۴۳)
بورسا اسپور ترکیه ۰ - ۰ شاختار دونیتسک اوکراین
لاتسیو ایتالیا ۶ - ۰ فلامینیا ایتالیا
ناپولی ایتالیا ۲ - ۰ کاراره زه ایتالیا (گلها: راسموس هویلوند در دقیقه ۲۳ و جووانی ۴۵)
پیزا ایتالیا ۰ - ۱ پرو ورچلی ایتالیا
فروزینونه ایتالیا ۱ - ۰ آسکولی ایتالیا
آتالانتا ایتالیا ۳ - ۲ آرتسو ایتالیا
سویا اسپانیا ۲ - ۱ کوئتا اسپانیا
پرسپولیس تهران ۱ - ۰ پیرامیدز مصر (گل: تیوی بیفوما در دقیقه ۸۶)
هوفنهایم آلمان ۲۱ - ۰ ماسنباخ هاوزن آلمان