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تجلیل از مدیران و مرشدان زورخانه های شهر تهران

مراسم تجلیل از مدیران و مرشدان زورخانه های شهر تهران در گود شهید سلیمانی منطقه ۲۲ تهران برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ - ۰۹:۲۸
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برچسب ها: زورخانه ها ، تجلیل ، مرشد ، ورزش زورخانه‌ای ، ورزش باستانی ، تهران
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