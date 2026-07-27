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مراسم خونخواهی رهبر شهید انقلاب با حضور جمعی از قزاق های ساکن گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام جمعه آق قلا در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مسجد ابو حنیفه قزاق محله گرگان گفت: امروز ما وظیفه داریم وحدت و همدلی را حفظ کنیم و مروج دین مبین اسلام باشیم.
آخوند میرزاعلی افزود : وظیفه اقوام وشیعه و سنی برای رسیدن به تعالی و سعادت و مقابله با دشمن و استکبار جهانی حفظ وحدت ، همدلی و تبعیت از ولایت فقیهاست.
وی گفت : رهبر شهید ما محور وحدت دربین اقوام و مذاهب بودند و همیشه پیروز این راه بودند ودراین راه هم به شهادت رسیدند.