به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام جمعه آق قلا در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مسجد ابو حنیفه قزاق محله گرگان گفت: امروز ما وظیفه داریم وحدت و همدلی را حفظ کنیم و مروج دین مبین اسلام باشیم.

آخوند میرزاعلی افزود : وظیفه اقوام وشیعه و سنی برای رسیدن به تعالی و سعادت و مقابله با دشمن و استکبار جهانی حفظ وحدت ، همدلی و تبعیت از ولایت فقیهاست.

وی گفت : رهبر شهید ما محور وحدت دربین اقوام و مذاهب بودند و همیشه پیروز این راه بودند ودراین راه هم به شهادت رسیدند.