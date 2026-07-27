

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مأموران گمرک مرزی رازی در حین بررسی مسافران ورودی، موفق به کشف ۴۷ هزار دلار از کوله پشتی همراه یکی از مسافران ورودی شدند که فاقد هرگونه اظهارنامه گمرکی بود.



بنابراین گزارش، این مسافر که قصد ورود به کشور را داشت، مبلغ مذکور را به صورت اسکناس در داخل کوله پشتی شخصی خود پنهان کرده و هیچ اعلامی مبنی بر همراه داشتن ارز به مأموران گمرکی ارائه نکرده بود.



مأموران گمرک رازی بر لزوم رعایت مقررات ارزی توسط مسافران تأکید کرده و از هموطنان خواستند پیش از ورود به کشور، از قوانین مربوط به ارز همراه مسافر آگاهی کامل داشته باشند.