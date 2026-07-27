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همزمان با تجمعات مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام، دورههای آموزش آمادگی دفاعی در ۷۵ نقطه از شهرها و روستاهای شهرستان جلفا برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه ناحیه جلفا گفت: این آموزشها با هدف افزایش آمادگی عمومی و تقویت توان دفاعی مردم در برابر تهدیدات دشمنان برگزار میشود.
سرهنگ پاسدار کریم خوشترکیب اظهار کرد: همزمان با تجمعهای مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام، دورههای آموزش آمادگی دفاعی در ۷۵ نقطه از شهرها و روستاهای شهرستان جلفا برگزار شده است تا علاقهمندان با مهارتهای مورد نیاز در حوزه دفاع آشنا شوند.
وی افزود: تنها در هادیشهر تاکنون حدود ۳ هزار نفر در این دورهها شرکت کردهاند که بیانگر استقبال و احساس مسئولیت مردم در دفاع از کشور و حفظ امنیت و آرامش جامعه است.