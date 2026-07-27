به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی،معاون مراسم های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: اهل منبر باید باید با تکیه بر خِرد، اخلاق و مسئولیت‌پذیری، مسیر همدلی و انسجام در جامعه را تقویت کنند.

وی با اشاره به شرایط کشور، حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه دانست و اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی پیروزی‌های ما و تداوم آرمان‌ها و بقای نظام جمهوری اسلامی، حضور مردم و انسجام و وحدت در میان آحاد جامعه بوده است.

میرتاج الدینی با اشاره به وظیفه خطیر ائمه جماعات و اهل منبر برای جلوگیری از تفرقه، افزود: هرگونه تشتت، اختلاف و تفرقه، جامعه را از مسیر قدرت و استحکام دور می‌کند و دشمن نیز همواره به دنبال بهره‌برداری از همین شکاف‌ها بوده است، به همین جهت ضرورت دارد که اهل منبر اجازه ندهند که اختلاف نظر‌ها به شکاف اجتماعی تبدیل شود.

معاون مراسم‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در حوادث و بحران‌های مختلف، مردم با سرعت حول محور رهبری و نظام اسلامی متحد شده‌اند، تصریح کرد: آنچه موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمن شده، همین انسجام و بیعت و همدلی مردم بوده است و این سرمایه بزرگ باید همچنان حفظ شود. رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند که حتی اگر افراد نظرات خاص و دیدگاه‌های متفاوتی دارند، نباید این اختلاف‌نظر‌ها را به عامل تشتت، نزاع و تفرقه در جامعه تبدیل کنند، چرا که انسجام امروز برای نظام اسلامی از آب حیات نیز ضروری‌تر است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: قرآن کریم بر پرهیز از تنازع و اختلاف تأکید دارد، زیرا اختلاف و نزاع، موجب از میان رفتن شوکت، قدرت و عظمت جامعه می‌شود، بنابراین وحدت باید حول محور رهبری اسلامی استمرار یابد، تبعیت از ولایت، ادامه همان مسیر اطاعت از پیامبر اکرم (ص) و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به جایگاه ائمه جماعات و اهل منبر، اظهار کرد: آنان وظیفه خود را به خوبی می‌دانند، از این‌رو باید با تکیه بر خرد، اخلاق و مسئولیت‌پذیری، مسیر همدلی و انسجام در جامعه تقویت شود. مساجد همواره در بصیرت افزایی نقش بسیار کلیدی و مهمی داشته‌اند به طوری که جهاد تبیین، کمک به محرومان و نیازمندان، به‌خصوص در این ایام جنگ بخشی از کارکرد‌های آنها بوده است.

معاون مراسم‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مساجد همواره پایگاه حل مشکلات مردم، پایگاه عبادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی، پایگاه حفظ نظام و تبیین دستاورد‌های انقلاب و نیز ملجأ و پناهگاه مردم در شرایط سخت بوده و است، خاطرنشان کرد: مسجد به دلیل ریشه داشتن در جامعه و داشتن اعتماد عمومی، می‌تواند در حل مشکلات شهروندان و پیگیری مطالبات آنها نقش مهمی ایفا کند و در طول ۴۷ سال گذشته مردم به مسجد و امام مسجد به دیده مأمن و پناه نگاه کرده‌اند.