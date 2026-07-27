مدیرکل استاندارد گیلان از اجرای بیش از ۲ هزار بازرسی، نمونه برداری، کارشناسی خطوط تولید و آزمون تخصصی بر روی نمونه‌ها در واحد‌های تولیدی استان با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی محمدی کوچصفهانی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، کارشناسان اداره‌کل استاندارد گیلان با حضور مستمر در واحد‌های تولیدی و اجرای برنامه‌های نظارتی، هزار و ۱۰ مورد بازرسی و نمونه‌برداری از مراکز تولیدی، ۵۵۴ مورد بازدید فنی و کارشناسی از خطوط تولید و هزار و ۲۷۰ آزمون تخصصی بر روی نمونه‌های گرفته شده را در آزمایشگاه‌های تخصصی انجام دادند.

وی افزود: بازرسی و نمونه‌برداری نخستین حلقه از زنجیره نظارت بر کیفیت کالا است که با هدف اطمینان از انطباق محصولات با استاندارد‌های ملی، پیشگیری از عرضه کالا‌های غیراستاندارد و حفظ سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اهمیت بازدید‌های فنی و کارشناسی از خطوط تولید، گفت: این بازدید‌ها علاوه بر ارزیابی فرآیند‌های تولید، وضعیت تجهیزات، کنترل کیفیت و شرایط تولید، زمینه رفع نواقص احتمالی، ارتقای کیفیت محصولات و بهبود فرآیند‌های تولید را نیز فراهم می‌کند و نقش مهمی در افزایش توان رقابتی واحد‌های تولیدی دارد.

محمدی کوچصفهانی همچنین با تأکید بر نقش آزمون‌های تخصصی گفت: همچنین انجام آزمون بر روی نمونه‌های گرفته شده با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد‌های ملی و بین‌المللی انجام می‌شود که پشتوانه علمی و فنی برای تصمیمات سازمان ملی استاندارد در صدور، تمدید و یا تعلیق پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد است.

وی گفت: اداره‌کل استاندارد گیلان با استمرار برنامه‌های نظارتی، تقویت بازرسی‌های میدانی، توسعه آزمون‌های تخصصی و تعامل سازنده با واحد‌های تولیدی، در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار، افزایش اعتماد عمومی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت گام برمی‌دارد.