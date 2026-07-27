\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0628\u0627\u0637 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f: \u067e\u0627\u0633\u062e \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u063a\u06cc\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0628\u0631\u062f \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u060c \u067e\u0627\u0633\u062e\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0634\u06a9\u0646\u060c \u067e\u0634\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\n\n\n\u00a0