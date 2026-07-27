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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از روند کاهشی دمای هوا و وزش بادهای شمالی در سطح منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمام مرکز قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: تا روز گذشته شاهد افزایش دما و هوای گرم در سطح منطقه بودیم، بهطوریکه شهر رازمیان با دمای ۴۵ درجه سلسیوس، بیشترین دمای ثبت شده استان را به خود اختصاص داد.
وی افزود: از امروز دوشنبه با تغییر جهت جریانات جوی، جریانات شمالی جایگزین جریانات جنوبی شده است که این تغییر، وزش بادهای شمالی را به همراه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه سرعت وزش بادها در امتداد مناطق کوهین، تاکستان و بوئینزهرا نمود بیشتری خواهد داشت، تصریح کرد: این جریانات شمالی تا اواخر هفته در سطح منطقه مستقر خواهد بود و موجب کاهش نسبی دما در استان میشود.
بهروزی همچنین خاطرنشان کرد: برای سه روز آینده در ارتفاعات شمالی استان نیز پدیده مه پیشبینی میشود.