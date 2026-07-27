دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش گفت: مهارت حل مسئله، توانایی شنیدن مؤثر و برقراری ارتباط سازنده با دانش‌آموزان، از مهم‌ترین ویژگی‌های روحانیون فعال در مدارس است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تربیت دانش‌آموزان ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام بهشتی در دیدار با ستاد همکاری‌ حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش با تشریح برنامه‌های کلان پنج‌ساله دوم ستاد همکاری‌ حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، به تبیین مهم‌ترین طرح‌های راهبردی و برنامه‌های در دست اجرا پرداخت و بر ضرورت هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های مرتبط برای تحقق اهداف متعالی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رفیعی معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده حضور طلاب در مدارس، ابعاد مختلف «طرح امین» و آثار تربیتی آن را تشریح کرد و خواستار حمایت و همراهی بیش از پیش شورای عالی آموزش و پرورش در تسهیل اجرای برنامه‌های ستاد و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های روحانیت در نظام تعلیم و تربیت شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز در این جلسه طلاب فعال در مدارس را «راهبران تربیتی» توصیف کرد و نقش آنان را در هدایت، رشد اخلاقی و تربیتی دانش‌آموزان بسیار مؤثر دانست.

محمود امانی، با اشاره به توانمندی‌های روحانیون در حوزه‌های مهارتی افزود: مهارت حل مسئله، توانایی شنیدن مؤثر و برقراری ارتباط سازنده با دانش‌آموزان، از مهم‌ترین ویژگی‌های روحانیون فعال در مدارس است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تربیت دانش‌آموزان ایفا کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور درباره نقش‌آفرینی روحانیت، بر ضرورت ایجاد تعاملی نظام‌مند، مستمر و دوسویه میان حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش تأکید کرد و آن را ضرورتی اساسی برای ارتقای سلامت تربیتی، فرهنگی و اجتماعی مدارس کشور برشمرد.

در پایان این نشست، بر تداوم همکاری‌های مشترک، توسعه برنامه‌های تربیتی و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و اجرای سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید شد.