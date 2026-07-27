فرمانده مرزبانی فراجا در مرزخسروی گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده در مرز خسروی، در حوزه زیرساخت‌های رفاهی و تأمین امنیت، زمینه را برای تردد آسان، ایمن و روان زائران اربعین حسینی فراهم کرده است و این روند با آمادگی کامل نیرو‌های مستقر در مرز ادامه خواهد داشت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار علی‌اکبر جاویدان در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استان کرمانشاه در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: هر سال در بازدید از مرز خسروی، شاهد ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه امکانات و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به زائران هستیم.

وی افزود: امسال نیز در مقایسه با سال گذشته، تغییرات بسیار خوبی در حوزه زیرساخت‌ها، اماکن و امکانات رفاهی برای زائران ایجاد شده که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و اهتمام جدی مسئولان استان برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای کشور، تصریح کرد: به لحاظ امنیتی، الحمدالله همه مرزهای جمهوری اسلامی ایران در نهایت امنیت قرار دارند و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

سردار جاویدان ادامه داد: فرزندان ملت، سربازان ولایت و نیروهای مرزبانی در تمامی مرزهای کشور با آمادگی کامل مستقر هستند و با هوشیاری، اقتدار و آمادگی عملیاتی، از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حفاظت و حراست می‌کنند.

وی تأکید کرد: مرزهای کشور، مرزهای شرافت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند و نیروهای مرزبانی با تمام توان، دست به ماشه و چشم‌دوخته به تحرکات احتمالی دشمن، از این مرزها صیانت می‌کنند تا زائران با امنیت، آرامش و اطمینان خاطر مسیر خود را طی کنند.



