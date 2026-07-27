امسال برداشت آلبالو از سطح باغات شهرستان باخرز، ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی باخرز گفت: در سال زراعی جاری حدود ۱۰۳ تن محصول آلبالو از سطح باغات این شهرستان برداشت شد.

رضا نظری‌نیا افزود: شهرستان باخرز دارای ۶۶ هکتار باغ آلبالو می‌باشد که امسال کیفیت این محصول نسبت به پارسال بهتر بوده؛ هرچند کم‌آبی و برخی آفات قریب به ۱۰ درصد به آن خسارت وارد کرده است.

وی ادامه داد: برداشت آلبالو در باخرز از نیمه دوم خرداد تا اواخر تیرماه ادامه دارد که ۲۰ درصد محصول تولیدی در بازار‌های داخل این شهرستان به فروش می‌رسد و ۸۰ درصد به کارخانه‌های مربا و سایر صنایع فرآوری، ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی باخرز با بیان اینکه مهمترین چالش باغداران آلبالو کمبود منابع آبی است، بیان کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، به ویژه تحت فشار، بهترین راهکار برای مدیریت این مسئله و افزایش بهره‌وری در سطح باغات می‌باشد.

نظری‌نیا تصریح کرد: توزیع کود، بازدید‌های کارشناسی و ارائه مشاوره‌های فنی درخصوص مهار آفات و پایش بیماری‌ها از جمله خدمات حمایتی جهاد کشاورزی از کشاورزان و باغداران است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری باغداران و استفاده از روش‌های علمی می‌تواند باعث رشد کمی و کیفی محصولات باغی در باخرز شود.