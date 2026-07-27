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قائممقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از آغاز نام نویسی مددجویان متقاضی حضور در پیادهروی اربعین حسینی خبر داد و گفت: متقاضیان در سامانه سماح ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سید مهدی هاشمی با دعوت از خانوادههای تحت حمایت برای حضور در پیادهروی اربعین حسینی گفت: مددجویان متقاضی میتوانند تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبتنام اقدام کرده و از تسهیلات قرضالحسنه و مساعدت بلاعوض کمیته امداد برای حضور در این سفر معنوی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به شرایط ثبتنام افزود: داشتن گذرنامه معتبر، ثبتنام در سامانه سماح و تکمیل فرم تعهدنامه تسهیلات قرضالحسنه از جمله شرایط بهرهمندی از خدمات پیشبینیشده برای زائران اربعین است.
قائممقام کمیته امداد استان با تأکید بر لزوم مراجعه متقاضیان به ادارات کمیته امداد محل سکونت خود خاطرنشان کرد: خانوادههای تحت حمایت پس از ثبتنام در سامانه سماح، برای تکمیل فرآیند دریافت تسهیلات و بهرهمندی از حمایتهای کمیته امداد، به اداره محل سکونت خود مراجعه کرده و راهنماییهای لازم را از مددکاران مربوطه دریافت کنند.
وی از خانوادههای تحت حمایت خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا مراحل بررسی و ارائه خدمات در زمان مناسب انجام شود.