به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبائی شهرستان میبد را قطب گردشگری در استان خواند و گفت: شهرستان میبد با بیش از هزار هکتار بافت تاریخی، باغ‌های هم پیوند و صنایع دستی منحصر‌به‌فرد، زمینه‌های خوبی در رشد اقتصادی و گردشگری دارد.



وی پروژه شهرک سفالگران، زیلوبافان، سازه‌های آبی، آسیاب‌ها، قلعه مهرجرد، راسته بازار، پروژه‌های اولویت دار شهر‌های ندوشن و بفروئیه، قنات خارجار، رودخانه بوم کنی بیده و دیوار ضلع جنوبی شارستان را از پروژه‌های اضطراری شهرستان میبد برشمرد و افزود: برای مرمت و اجرای این پروژه‌ها از محل اعتبارات استانی و ملی بالغ بر ۱۱ ونیم میلیارد تومان اختصاص یافته است.



فرماندار ویژه میبد تصریح کرد: شهرداران نسبت به قرارداد‌های مشارکتی که برای اجرای این پروژه‌ها با میراث فرهنگی بسته‌اند در اسرع وقت اقدام کنند.