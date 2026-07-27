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فرماندار ویژه میبد: برای مرمت و اجرای پروژههای میراث فرهنگی در شهرستان میبد بالغ بر ۱۱ ونیم میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبائی شهرستان میبد را قطب گردشگری در استان خواند و گفت: شهرستان میبد با بیش از هزار هکتار بافت تاریخی، باغهای هم پیوند و صنایع دستی منحصربهفرد، زمینههای خوبی در رشد اقتصادی و گردشگری دارد.
وی پروژه شهرک سفالگران، زیلوبافان، سازههای آبی، آسیابها، قلعه مهرجرد، راسته بازار، پروژههای اولویت دار شهرهای ندوشن و بفروئیه، قنات خارجار، رودخانه بوم کنی بیده و دیوار ضلع جنوبی شارستان را از پروژههای اضطراری شهرستان میبد برشمرد و افزود: برای مرمت و اجرای این پروژهها از محل اعتبارات استانی و ملی بالغ بر ۱۱ ونیم میلیارد تومان اختصاص یافته است.
فرماندار ویژه میبد تصریح کرد: شهرداران نسبت به قراردادهای مشارکتی که برای اجرای این پروژهها با میراث فرهنگی بستهاند در اسرع وقت اقدام کنند.