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قیمت مصالح ساختمانی امروز (۵ مرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد بازار سیمان بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است در مقابل، بازار میلگرد در اغلب مبادی فروش با افزایش قیمت همراه بود، در حالی که تیرآهن در بیشتر مقاطع ثبات یا کاهش نرخ را تجربه کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت سیمان(تیپ ۲) امروز ۵ مرداد ۱۴۰۵ بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته اعلام شد و بازار این محصول همچنان در فضای آرام و باثبات به معاملات خود ادامه میدهد.
بر این اساس، سیمان پاکتی تهران(عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در بازار معامله میشوند.
همچنین سیمان پاکتی فارس با نرخ ۲۳۱ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
در بازار میلگرد، اما روند معاملات متفاوت بود و افزایش قیمت در بسیاری از مبادی فروش به ثبت رسید. اگرچه بخشی از محصولات بدون تغییر قیمت عرضه شدند، اما رشد نرخ در برخی سایزها و کارخانهها محسوس بود و یکی از محصولات نیز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد.
در میان محصولات، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با افزایش هزار و ۴۰۰ تومانی به قیمت ۶۵ هزار و ۶۸۸ تومان رسید، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوبآهن نیز با نرخ ۶۶ هزار و ۹۷۲ تومان به فروش رسید.
همچنین میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۵۰۰ تومانی، ۶۴ هزار و ۶۷۹ تومان قیمتگذاری شد.
بیشترین افزایش قیمت امروز به میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان اختصاص داشت که با رشد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، به نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان معامله شد.
در مقابل، بازار تیرآهن امروز عمدتاً با ثبات یا کاهش قیمت همراه بود به طوری که تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان با افت ۲ هزار تومانی به ۹۲ هزار و ۶۶۱ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با کاهش هزار و ۵۰۰ تومانی، ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان معامله شد.
در عین حال، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با رشد ۳۰۰ تومانی به قیمت ۸۶ هزار و ۵۵ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ شاهینبناب نیز بدون تغییر با نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان در بازار عرضه شد.
بررسی معاملات امروز نشان میدهد بازار مصالح ساختمانی همچنان با رفتار متفاوت در سه بخش اصلی همراه است؛ بهگونهای که سیمان در وضعیت باثبات قرار دارد، میلگرد روندی افزایشی را دنبال میکند و تیرآهن در اغلب مبادی فروش با کاهش یا ثبات قیمت مواجه شده است.