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دو کودک ۶ و ۸ ساله در چنگال سگهای ولگرد گرفتار شدند که منجر به جراحات شدید و انتقال اورژانسی آنها به مراکز درمانی سنندج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در حادثه حمله سگهای ولگرد به دو کودک سنندجی، شدت جراحات وارده به کودک ۸ ساله به قدری بود که وی بیش از ۶ ساعت زیر تیغ جراحی پزشکان قرار گرفت و چندین عمل سنگین را پشت سر گذاشت.
دیگر کودک مصدوم هم که ۶ سال دارد از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنها کمتر از یک هفته از فوت دلخراش کودک ۳ ساله سنندجی بر اثر حمله مشابه میگذرد.
افزایش بیسابقه موارد حمله سگهای بلاصاحب به شهروندان در سال جاری، اکنون به یک معضل بزرگ شهری در مرکز استان تبدیل شده است.
با وجود وعدههای مکرر متولیان امر در حوزه مدیریت شهری، همچنان سایه ترس بر محلات سنندج سنگینی میکند و مطالبه عمومی برای ساماندهی فوری و اصولی این وضعیت، بیش از پیش به گوش میرسد.