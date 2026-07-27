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رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از بازگرداندن ۶۰۰ میلیون تومان به حساب شهروندی خبر داد که در دام کلاهبرداری سایبری گرفتار شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ یوسف شاکری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بررسیها نشان داد مالباخته پس از دریافت پیامی با عنوان «ابلاغیه قضایی» در یکی از پیامرسانها، روی لینک جعلی موجود در پیام کلیک کرده و با نصب یک برنامه آلوده، امکان دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات تلفن همراه و حساب بانکی خود را فراهم کرده است، افزود: کلاهبرداران موفق به برداشت ۶۰۰ میلیون تومان از حساب تجاری وی شدند.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی گفت: کارشناسان پلیس فتا بلافاصله پس از اعلام شکایت، با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی با مرجع قضایی، حساب مقصد را در کوتاهترین زمان ممکن مسدود و مبلغ برداشتشده را به طور کامل به حساب مالباخته بازگرداندند.