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دادستان مرکز استان کرمان با حضور در جمع اعضای انجمن معتادان گمنام گفت: هیچکس نباید خود را اسیر گذشته بداند؛ انسان میتواند با اراده، امید و تلاش، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با حضور در جمع اعضای انجمن معتادان گمنام، بر ضرورت حمایت روانی و اجتماعی از افراد در مسیر بهبودی تأکید کرد و گفت: هیچکس نباید خود را اسیر گذشته بداند؛ انسان میتواند با اراده، امید و تلاش، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.
مهدی بخشی در این نشست که با هدف حمایت روانی و اجتماعی از مددجویان و تقویت انگیزه آنان برای ادامه مسیر بهبودی برگزار شد، اظهار کرد: حضور در جمع شما برای من یک جلسه اداری و تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای شنیدن، گفتوگو و همراهی با انسانهایی است که با اراده و تلاش، تصمیم گرفتهاند زندگی خود را تغییر دهند.
وی افزود: مسیر بهبودی ممکن است دشوار باشد، اما هیچ موفقیتی بدون عبور از سختیها به دست نمیآید. مهم این است که انسان به تواناییهای خود باور داشته باشد و بداند که هر روز پاک، هر تصمیم درست و هر گام رو به جلو، یک پیروزی ارزشمند است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به نقش حمایت خانواده و جامعه در فرآیند بهبودی، بیان کرد: افرادی که در مسیر بازگشت به زندگی سالم قرار دارند، نیازمند نگاه حمایتی، امیدبخش و مسئولانه جامعه هستند. نباید اجازه دهیم گذشته افراد، تمام آینده آنان را تعیین کند، بلکه باید فرصت بازگشت، اصلاح و ساختن آیندهای بهتر برای آنان فراهم شود.
بخشی ادامه داد: شما با انتخاب مسیر بهبودی، نشان دادهاید که انسان میتواند بر مشکلات غلبه کند. شاید در این مسیر روزهای سختی وجود داشته باشد، اما هر روزی که با امید آغاز میشود، فرصتی تازه برای ساختن زندگی است. مهم این است که هیچگاه از تلاش دست نکشید و بدانید که جامعه و دستگاههای مسئول باید در کنار شما باشند.
وی تأکید کرد: بهبودی تنها یک تصمیم فردی نیست، بلکه حرکتی ارزشمند است که آثار آن به خانواده و جامعه نیز بازمیگردد. هر فردی که به زندگی سالم بازمیگردد، یک خانواده را امیدوار و جامعه را از یک آسیب دور میکند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در پایان با قدردانی از فعالیتهای انجمن معتادان گمنام شهر کرمان، بر ضرورت تقویت حمایتهای اجتماعی و فرهنگی از افراد در مسیر بهبودی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم تأکید کرد.