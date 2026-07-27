اعضای خانه‌های هلال شهرستان قائنات با مشارکت خیران، برای خدمت رسانی به زائران حسینی و برپایی آیین‌های مذهبی، هزار و ۷۰۰ قرص نان را پخت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: خانه هلال روستای گِریمُنج با پخت ۷۰۰ قرص نان و مشارکت مستقیم در عملیات بارگیری، سهم ویژه‌ای در پشتیبانی از زائران کربلا و موکب امام رضا (ع) در شهرستان قائنات ایفا کرد.

بخشی افزود: همچنین، اعضای خانه هلال روستای چاهک با پخت ۹۰۰ قرص نان لواش و محلی و اهدای آن به موکب ابوالفضل العباس (ع) مستقر در شهر کاظمین ارادت خود را زائران اربعین ابراز کردند.

وی گفت: در این رابطه، خانه هلال خضری دشت بیاض نیز با بسته‌بندی ۱۰۰ قرص نان، زمینه پذیرایی و برگزاری مراسم زیارت عاشورا در بارگاه امامزاده عبدالله کارشک را فراهم آوردند.

بخشی افزود: این اقدامات داوطلبانه که با هدف تکریم شعائر مذهبی و یاری‌رسانی به زائران انجام شد، نشان‌دهنده همت والای اعضای خانه‌های هلال و خیران منطقه در اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی است.