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دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران گفت: با ریلگذاری متفاوت، ساختارسازی هدفمند، بهرهگیری از هیئتهای دانشورزی و توسعه ارتباطات با کشورهای تحت پوشش، میتوان افق و زاویهای جدید در مناسبات و فعالیتهای سازمان آیسسکو رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سلیمی در نشست مشترک با سرپرست دفتر منطقهای آیسسکو با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق اولویتها، نیازها و طرحهایی که قابلیت اجرایی شدن در کمیسیون ملی را دارند، اظهار کرد: در شرایط و اقتضائات کنونی منطقه، حفظ مواضع مؤثر، تقویت نقشآفرینی فعال و همچنین جذب و بهرهگیری از بازخوردهای دفتر مرکزی آیسسکو، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: باید با اتکا به تجربههای دانشی، ظرفیتهای کارشناسی و اندوختههای تخصصی موجود، بیش از گذشته کنشگرانه عمل کنیم و فعالیتهای آیسسکو را از سطح برنامههای جاری، به عرصه اتفاقات تحولی و اثرگذار ارتقا دهیم.
سلیمی همچنین با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی نو در مسیر همکاریها و برنامهریزیهای آیسسکو تصریح کرد: با ریلگذاری متفاوت، ساختارسازی هدفمند، بهرهگیری از هیئتهای دانشورزی و توسعه ارتباطات با کشورهای تحت پوشش، میتوان افق و زاویهای جدید در مناسبات و فعالیتهای این سازمان رقم زد.
وی خاطرنشان کرد: رویدادسازی مؤثر و معنادار، زمانی محقق خواهد شد که از ظرفیت دیپلماسی مهارتی بهصورت هوشمندانه استفاده شود؛ ظرفیتی که میتواند زمینهساز تقویت جایگاه کمیسیون ملی و افزایش اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقهای و بینالمللی آیسسکو باشد.
همچنین مجید رعنایی، سرپرست دفتر منطقهای آیسسکو در تهران، با تشریح وضعیت فعالیتهای جاری این دفتر اظهار کرد: دفتر منطقهای کمیسیون ملی آیسسکو در تهران مسئولیت ارتباط و هماهنگی با ۱۲ کشور عضو، از جمله کشورهای آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا را بر عهده دارد و همواره تلاش کرده است با حفظ ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه، حضور در نشستها و رویدادهای دیپلماتیک و تداوم تعامل با نهادهای علمی و فرهنگی، جایگاه خود را در سطح ملی و بینالمللی حفظ کند.
رعنایی همچنین صیانت از جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نهاد بینالمللی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و با اشاره به فعالیتهای علمی و فرهنگی دفتر منطقهای آیسسکو در تهران تصریح کرد: همکاری با دانشگاههایی همچون تربیت مدرس و دانشگاه تهران در حوزههایی مانند ژنومیکس و سرطانشناسی، اجرای طرحهای پایلوت آموزش زبان فارسی، مشارکت در برنامههای علمی و فرهنگی و حضور فعال در سیوهفتمین دوره جایزه بینالمللی خوارزمی، از جمله اقدامات این دفتر در دوره اخیر بوده است.
حاضرین در این نشست، به ارائه پیشنهادها، برنامهها و طرحهای پیشنهادی برای همکاریهای مشترک با کمیسیون ملی آیسسکو پرداختند و تبادل نظر سازنده از جمله تأکید بر تقویت ارتباطات دیپلماسی با کمیتههای فنی و تخصصی به منظور پیگیری امور مربوط به عضویت در این سازمان پرداختند.