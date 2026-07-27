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مقامهای فرانسوی اعلام کردند که آتشسوزیهای جنگلی در جنوب غربی فرانسه، تأسیسات صنایع دفاعی در نزدیکی شهر بوردو را تهدید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای محلی گزارش داد که آتشسوزیها ۴ تأسیسات متعلق به شرکت «آریانگروپ» از جمله کارخانه سوخت موشکهای بالستیک «ام ۵۱» را تهدید میکند.
منطقه در معرض خطر همچنین شامل تأسیسات شرکتهای «داسو»، «سافران» و «تالیس» است. شرکت ملی راهآهن فرانسه نیز از تعلیق خطوط قطار در منطقه واقع در جنوب بوردو به دلیل گسترش وسیع آتشسوزیها خبر داد.