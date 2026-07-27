به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: در ادامه برنامه‌های حفاظتی و ساماندهی محوطه‌های تاریخی استان، عملیات اصلاح و ساماندهی بخش ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان و تکمیل فنس‌کشی پیرامون این اثر شاخص تاریخی با بیش از ۴ میلیارد ریال اعتبارآغاز شد.

امیر کرم‌زاده افزود: در این مرحله، مسیر منتهی از تپه جنوبی محوطه باستانی سیلک به محدوده پارکینگ و ورودی مجموعه ساماندهی شد تا علاوه بر تسهیل تردد بازدیدکنندگان، شرایط مناسب‌تری برای حفاظت از عرصه این محوطه ارزشمند و مدیریت ورود گردشگران فراهم شود.

وی، صیانت از محوطه باستانی سیلک را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی کشور و نماد هویت تاریخی کاشان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان دانست و گفت: اجرای طرح‌های حفاظتی و ساماندهی این مجموعه با رعایت کامل ضوابط و اصول تخصصی میراث‌فرهنگی ادامه خواهد یافت.

تپه سیلک، منطقه‌ای باستانی در جنوب غربی کاشان است که با هشت هزار سال قدمت، یکی از قدیمی‌ترین شهر‌های ایران و تمدن‌های شناخته‌شده در جهان محسوب می‌شود. این منطقه باستانی که در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ۳۸ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت، از مکان‌های دیدنی کاشان به شمار می‌رود که آثار دوران مختلف تمدن بشری شامل عصر نوسنگی، عصر مس و سنگ، دوران شهرنشینی، عصر آهن و دوره ماد را در خود جای داده است.