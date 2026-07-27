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تخطی از سرعت مطمئنه، جان راننده تریلر را در محور بروجرد – اراک گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با اعلام پلیسراه، ساعت ۵ و ۴۵ صبح امروز و در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یکدستگاه تریلر هوو در محور بروجرد اراک، کیلومتر ۱۲ (پیچ زینعلی)، بلافاصله عوامل پلیسراه، مأموران انتظامی و نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
در این سانحه، راننده تریلر در دم جات سپرد ، که برابر اعلام کارشناس پلیسراه، علت این حادثه، عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه گزارش شده است.
پلیس با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، از تمامی رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه شتابزدگی، از بروز حوادث ناگوار و خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کنند.