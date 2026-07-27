رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمان با تأکید بر استفاده از خدمات غیرحضوری برای دریافت گذرنامه زیارتی اربعین، اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق درگاه اینترنتی پلیس، سامانه "سخا" و نرم افزار "پلیس من" ثبت کنند.

توصیه‌های پلیس کرمان به زائران اربعین درخصوص صدور و مراقبت از گذرنامه

توصیه‌های پلیس کرمان به زائران اربعین درخصوص صدور و مراقبت از گذرنامه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمان با تأکید بر استفاده از خدمات غیرحضوری برای دریافت گذرنامه زیارتی اربعین، اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق درگاه اینترنتی پلیس، سامانه "سخا" و نرم افزار "پلیس من" ثبت و در روش حضوری، مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه امکان‌پذیر است.

سرهنگ "شمس الدینی" بیان داشت: گذرنامه باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد؛ در غیر این صورت هرچه سریع‌تر برای تعویض آن اقدام و پیش از عزیمت، وضعیت ممنوع‌الخروجی خود را از طریق پلیس مهاجرت استعلام تا در مرز با مشکل مواجه نشوید.

وی اظهار کرد: با همکاری دولت عراق، سندی با عنوان "گذرنامه خادم" برای اتباع خارجی مقیم، صادر می‌شود که متقاضیان باید به دفاتر کفالت اتباع خارجی مراجعه کنند چراکه این سند در مرز‌ها صادر نمی‌شود.

سرهنگ "شمس الدینی" افزود: مشمولان باید کارت پایان خدمت یا معافیت داشته باشند و دانشجویان برای خروج موقت نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل و هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی دارند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان نسبت به واگذاری گذرنامه به دیگران هشدار داد و توصیه کرد: زائران شخصاً از سند مسافرتی خود مراقبت کنند تا از هرگونه سوءاستفاده یا مفقودی جلوگیری شود.