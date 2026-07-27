



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد قاسم پور اظهارداشت: ارزش صادرات استان در چهارماهه سال جاری به بیش از ۲۳۲ میلیون ۳۲۶ هزار دلار و ارزش واردات به بیش از ۹۹ میلیون و ۹۹۷ هزار دلار رسید که تراز تجاری مثبت به میزان بیش از ۱۳۲ میلیون و ۳۲۸ هزار دلار را نشان می‌دهد.



وی افزود: حجم تجارت فرامرزی استان در این مدت به بیش از ۳۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش دارد.



قاسم پور گفت: افزایش حجم تجارت فرامرزی استان به دلیل افزایش میزان صادرات استان در سال جاری بوده که تراز تجاری استان را بیش از ۲۲۰ درصد رشد داده است.



وی تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۳۴ هزار تن کالا طی ۱۴ هزار و ۳۷۷ فقره اظهارنامه به ارزش بیش از ۲۳۲ میلیون ۳۲۶ هزار دلار در چهار ماهه سال جاری از گمرک یزد به خارج کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن از حیث تعداد اظهارنامه ۲۷، وزن ۴۴ و ارزش ۸۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.