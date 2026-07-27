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موکب بقیه الله الاعظم (عج) از شهرضا به نجف اشرف اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر موکب بقیه الله الاعظم (عج) گفت: ۵۰ خادم به همراه وسایل و مواد غذایی که از کمکهای مردمی تهیه شده، این موکب را همراهی میکنند.
حجت الله غضنفری افزود: در این موکب خدمات متنوعی شامل پذیرایی با سه وعده غذا و میان وعده، چایخانه، اسکان و فعالیتهای فرهنگی به زائران حسینی ارائه میشود.
وی گفت: این موکب ظرفیت توزیع روزانه ۳ هزار پرس غذا، میان وعده و ۲۵۰ نفر اسکان دارد.
مدیر موکب بقیه الله الاعظم (عج) افزود: فعالیتهای فرهنگی موکب شامل برگزاری سه نوبت نماز جماعت و مسابقات فرهنگی و دلنوشته برای نوجوانان است.
موکب بقیه الله الاعظم (عج) شهرضا در شهر نجف، مسجد کوفه، ۲۰۰ متری مسجد سهله، مستقر میشود.