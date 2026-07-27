به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر موکب بقیه الله الاعظم (عج) گفت: ۵۰ خادم به همراه وسایل و مواد غذایی که از کمک‌های مردمی تهیه شده، این موکب را همراهی می‌کنند.

حجت الله غضنفری افزود: در این موکب خدمات متنوعی شامل پذیرایی با سه وعده غذا و میان وعده، چایخانه، اسکان و فعالیت‌های فرهنگی به زائران حسینی ارائه می‌شود.

وی گفت: این موکب ظرفیت توزیع روزانه ۳ هزار پرس غذا، میان وعده و ۲۵۰ نفر اسکان دارد.

مدیر موکب بقیه الله الاعظم (عج) افزود: فعالیت‌های فرهنگی موکب شامل برگزاری سه نوبت نماز جماعت و مسابقات فرهنگی و دلنوشته برای نوجوانان است.

موکب بقیه الله الاعظم (عج) شهرضا در شهر نجف، مسجد کوفه، ۲۰۰ متری مسجد سهله، مستقر می‌شود.