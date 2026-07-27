فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با حضور و اقدام به موقع، مانع از خودکشی پسر ۱۸ ساله شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: ماموران انتظامی در پی دریافت خبری مبنی بر اقدام جوانی ۱۸ ساله برای حلق آویز کردن خود در خانه اش در یکی از محله‌های بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه، فوری به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان به سرعت وارد منزل شدند و این جوان را به مرکز درمانی منتقل کردند که خوشبختانه با انجام عملیات احیا، این فرد از مرگ حتمی نجات یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه در پایان ریشه‌یابی مشکلات شخصی و اختلافات خانوادگی را نیازمند بهره‌گیری از روانشناسان مجرب دانست و گفت: شهروندان می‌توانند برای دریافت هرگونه مشاوره در خصوص رفع مشکلات شخصی خود، به مشاوران مستقر در کلانتری‌ها و یا مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیلان مراجعه و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهره‌مند شوند.