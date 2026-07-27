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با اتکا به ظرفیت منابع تامین، زیرساختهای ایجاد شده و پیشبینی تمهیدات پشتیبان، تامین آب مرزهای میرجاوه و ریمدان در ایام اربعین پایدار است و در شرایط کنونی نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: در مرز میرجاوه با توجه به ظرفیت منابع تامین آب، مشکل خاصی برای آبرسانی وجود ندارد و آب مورد نیاز پایانههای حملونقل و گمرکات سیستان و بلوچستان به صورت پایدار تامین میشود.
فرهاد سرگلزایی افزود: همزمان با تامین آب، نظارت و کنترل کیفی منابع و شبکه نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان شرکت انجام میشود و برای شرایط اضطراری نیز آبرسانی سیار پیشبینی شده تا در صورت نیاز، خدمات خارج از شبکه نیز بدون وقفه ارائه شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، ادامه داد: برای پشتیبانی از خدماترسانی در مرز میرجاوه، حدود ۱۵ نفر از نیروهای این شرکت به صورت مستقیم در محل مستقر خواهند شد تا خدمات تامین آب آشامیدنی به شکل پایدار انجام شود.